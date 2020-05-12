2020-05-12T11:43:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области дополнено постановление губернатора о коронавирусе

Появились пункты об обязательном ношении масок и дезинфекции
Александр ЖМУЛИН
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В новой редакции постановления губернатора говорится о необходимости носить маски.В новой редакции постановления губернатора говорится о необходимости носить маски.Фото: Александр ЖМУЛИН
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Обнародованы дополнения в постановление губернатора Игоря Рудени от 17 марта о введение режима повышенной готовности в Тверской области в связи с коронавирусом.

В новой редакции постановление обязует граждан использовать маски или респираторы в общественном транспорте, включая такси, в магазинах, больницах и других объектах или организациях с массовым пребыванием людей.

Областному министерству промышленности и торговли региона поставлена задача при помощи Роспотребнадзора проследить за тем, чтобы в организациях общественного питания и торговли была обеспечена усиленная дезинфекция помещений, инвентаря, поверхностей, а также обеззараживающая обработка рук работников.

Также губернатор постановил обеспечить мониторинг за наличием средств индивидуальной защиты в аптеках, магазинах и других организациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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