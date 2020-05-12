В Тверской области дополнено постановление губернатора о коронавирусе
Обнародованы дополнения в постановление губернатора Игоря Рудени от 17 марта о введение режима повышенной готовности в Тверской области в связи с коронавирусом.
В новой редакции постановление обязует граждан использовать маски или респираторы в общественном транспорте, включая такси, в магазинах, больницах и других объектах или организациях с массовым пребыванием людей.
Областному министерству промышленности и торговли региона поставлена задача при помощи Роспотребнадзора проследить за тем, чтобы в организациях общественного питания и торговли была обеспечена усиленная дезинфекция помещений, инвентаря, поверхностей, а также обеззараживающая обработка рук работников.
Также губернатор постановил обеспечить мониторинг за наличием средств индивидуальной защиты в аптеках, магазинах и других организациях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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