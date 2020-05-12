В ДТП на проспекте Калинина в Твери пострадал мотоциклист

12 Май 2020 2020-05-12T10:52:21+03:00

В ДТП на проспекте Калинина пострадал мотоциклист Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 11 мая в районе дома №15 на проспекте Калинина в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись автомобиля "Мазда" и мотоцикл "Рейсер".

В результате ДТП пострадал 30-летний водитель мотоцикла. Мужчине была оказана помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

На момент ДТП мотоциклист ехал в шлеме, мотоцикл зарегистрирован, документы имеются, признаков алкогольного опьянения ни у кого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU