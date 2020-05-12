Шестнадцатилетний велосипедист попал под машину в Тверской области
С травмами подросток госпитализирован
В Тверской области пострадал 16-летний велосипедист Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 8 мая, на 13-м км автодороги Городня-Редкино-Стариково в поселке Изоплит Конаковского района Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 41-летний водитель, управляя автомобилем "Ауди 100", двигаясь со стороны Редкино, наехал на 16-летнего подростка-велосипедиста, который поворачивал налево, не убедившись в безопасности маневра.
Велосипедист с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU