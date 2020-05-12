2020-05-12T10:29:39+03:00
Происшествия

Водитель на иномарке сбил семилетнего мальчика в Твери

Ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованной машины
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери водитель на иномарк сбил ребенка Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Твери водитель на иномарк сбил ребенка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 16:00 11 мая на дворовой территории дома №21 по бульвару Цанова в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 23-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", наехал на семилетнего мальчика. Ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля на дорогу.

С травмами пострадавший мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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