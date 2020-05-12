Жительница Твери в ссоре зарезала знакомого
Преступление было совершено в ночь на 4 мая. Труп 26-летнего мужчины был обнаружен в одной из квартир дома по Волоколамскому проспекту в Твери. О случившемся сообщение поступило в региональное Следственное управление.
На место происшествия выехали следователи, криминалисты и полицейские. В ходе операивных действий была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 30-летняя жительница Твери, знакомая потерпевшего. Женщину задержали.
По версии следствия, в ходе ссоры со знакомым женщина ударила его ножом и ушла. От полученных травм пострадавший скончался.
По ходатайству следователя суд решил заключить подозреваемую под стражу.
- Допрошены свидетели, проводятся необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU