Жительница Твери в ссоре зарезала знакомого

12 Май 2020 2020-05-12T10:19:52+03:00

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Преступление было совершено в ночь на 4 мая. Труп 26-летнего мужчины был обнаружен в одной из квартир дома по Волоколамскому проспекту в Твери. О случившемся сообщение поступило в региональное Следственное управление.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты и полицейские. В ходе операивных действий была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 30-летняя жительница Твери, знакомая потерпевшего. Женщину задержали.

По версии следствия, в ходе ссоры со знакомым женщина ударила его ножом и ушла. От полученных травм пострадавший скончался.

По ходатайству следователя суд решил заключить подозреваемую под стражу.

- Допрошены свидетели, проводятся необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU