В Тверской области после коронавируса выздоровели 373 человека

12 Май 2020 2020-05-12T10:42:29+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки выявлено 34 случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных составило - 932. Еще 29 пациентов успешно завершили лечение и выписались из больницы. Всего выздоровевших на сегодняшний день - 373 .

Под наблюдением медиков остаются 549 пациентов (+ 5 за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 12 мая, с начала пандемии скончались 10 человек (0 за мнувшие сутки).

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 328 случаев, далее идут Кимры - 237 и Конаковский район - 137.

По стране зафиксировано 10 899 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU