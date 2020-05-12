В Тверской области легковушка врезалась в дом в результате ДТП
Два человека пострадали
В Тверской области легковушка врезалась в дом Фото УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 11 мая в районе дома №49 по улице Большая в Бежецке Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что в результате столкновения двух автомобилей - "Лады Ларгус" и "ВАЗ 21099" - один из них врезался в стену дома.
В результате ДТП пострадали 20-летний водительи девушка-пассажир "ВАЗ". Угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения нет.
ИСТОЧНИК KP.RU