2020-05-12T09:06:23+03:00
Происшествия

В Тверской области легковушка врезалась в дом в результате ДТП

Два человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области легковушка врезалась в дом Фото УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области легковушка врезалась в дом Фото УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 11 мая в районе дома №49 по улице Большая в Бежецке Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что в результате столкновения двух автомобилей - "Лады Ларгус" и "ВАЗ 21099" - один из них врезался в стену дома.

В результате ДТП пострадали 20-летний водительи девушка-пассажир "ВАЗ". Угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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