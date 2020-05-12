Жителям Тверской области рекомендовали носить маски в общественных местах

12 Май 2020 2020-05-12T08:45:38+03:00

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С 12 мая правительством Тверской области принято решение ввести рекомендации по ношению масок и респираторов в общественных местах. Средства индивидуально защиты следует надевать при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Также с сегодняшнего дня в регионе формируется план поэтапного снятия ограничений и возобновление работы еще ряда организаций. В каком темпе это будет происходить, зависит от эпидемиологиеческой обстановки.

Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса, введенный 17 марта, продолжает действовать. Жителям и гостям Верхневолжья рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в людных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU