Жителям Тверской области рекомендовали носить маски в общественных местах
С 12 мая правительством Тверской области принято решение ввести рекомендации по ношению масок и респираторов в общественных местах. Средства индивидуально защиты следует надевать при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.
Также с сегодняшнего дня в регионе формируется план поэтапного снятия ограничений и возобновление работы еще ряда организаций. В каком темпе это будет происходить, зависит от эпидемиологиеческой обстановки.
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса, введенный 17 марта, продолжает действовать. Жителям и гостям Верхневолжья рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в людных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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