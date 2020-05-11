Губернатор Тверской области поручил подготовить документы после совещания президента России

11 Май 2020 2020-05-11T19:18:05+03:00

Игорь Руденя, как и другие губернаторы, принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи. Фото: ПТО

Руководство региона рассчитывает на федеральные средства, чтобы продолжить докапитализацию Фондов содействия предпринимательству и развития промышленности

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11 мая президент России Владимир Путин в прямом телеэфире объявил о завершении в стране нерабочего режима и провёл совещание по эпидемиологической ситуации. Вместе с другими главами регионов в нём по видеосвязи принял участие и губернатор Игорь Руденя.

Владимир Путин сообщил, что с 12 мая завершается единый для всей страны период нерабочих дней. При этом президент указал на то, что принимать решение о снятии или продлении ограничений будут главы регионов, опираясь на анализ ситуации.

Любые массовые мероприятия по прежнему остаются под запретом.

На предприятиях, в торговых точках, в транспорте, естественно, должны по прежнему соблюдаться жесткие санитарные требования.

На совещании президент подробно рассказал и о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в эпоху коронавируса.

Игорь Руденя по итогам совещания поручил подготовить документы для очередной докапитализации региональных Фондов содействия предпринимательству и развития промышленности. Областное руководство рассчитывает получить на это около 12 млрд рублей из федерального бюджета, чтобы продолжить оказывать поддержку местному бизнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU