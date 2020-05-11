2020-05-11T16:25:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше 1600 безработным Тверской области назначено повышенное пособие

Это граждане, которые признаны безработными после 1 марта
Александр ЖМУЛИН
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Размер повышенного пособия по безработице - 12130 рублей, как МРОТРазмер повышенного пособия по безработице - 12130 рублей, как МРОТФото: Анастасия Осипова
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Повышенное пособие по безработице, соответствующее размеру МРОТ - 12130 рублей, на сегодняшний день назначено 1675 жителям региона. Из них - у 342 граждан есть несовершеннолетние дети. Об этом сообщает правительство региона.

Повышенное пособие в связи с коронавирусом начисляется только тем, кто официально признан безработным с 1 марта.

При этом, по данным региональной службы занятости за апрель, пособия по безработицы в Верхневолжье получают почти 4500 человек (включая тех, кому положены повышенные выплаты). Максимальный размер обычной месячной выплаты для нетрудоустроенных у нас равняется 8 тыс. рублей.

Добавим, что на регистрационном учете в поисках работы состоит больше 11200 граждан.

В банке вакансий службы занятости – более 11000 предложений от работодателей.

В регионе ожидаемо есть высокий спрос на медицинский персонал (в одну только Калининскую ЦРБ и действующий там инфекционный госпиталь требуется около 100 медсестер), а также работников производств, специалистов МВД, ФСИН и МЧС, водителей, швей.

https://trudzan.tverreg.ru/documents/detail/89a15239-1652-4aae-a19f-f9c01efbf474

ИСТОЧНИК KP.RU

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