МЧС предупреждает о грозе и снеге в Тверской области
ГУ МЧС по Тверской области разослало информационные сообщения об ухудшении погоды. Стихия разыграется завтра, 12 мая. "На территории Тверской области ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом, возможны грозы", - гласит сообщение МЧС.
Кроме того, прогнозируется усиление ветра. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду.
Напомним, доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова также предупреждала нас о грядущем ухудшении погоды, связанном с пришествием очередного атмосферного форонта, несущего похолодание (до нуля в ночные часы) и осадки.
ИСТОЧНИК KP.RU