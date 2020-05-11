2020-05-11T15:36:41+03:00
Общество

МЧС предупреждает о грозе и снеге в Тверской области

Непогода должна обрушиться на регион 12 мая
Виктория ТУШКОВА
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На Тверь идут дожди и похолодание.На Тверь идут дожди и похолодание.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ГУ МЧС по Тверской области разослало информационные сообщения об ухудшении погоды. Стихия разыграется завтра, 12 мая. "На территории Тверской области ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом, возможны грозы", - гласит сообщение МЧС.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Напомним, доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова также предупреждала нас о грядущем ухудшении погоды, связанном с пришествием очередного атмосферного форонта, несущего похолодание (до нуля в ночные часы) и осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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