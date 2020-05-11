В Тверь привезли 50 тыс. защитных костюмов для медиков, лечащих больных COVID-19

11 Май 2020 2020-05-11T12:38:35+03:00

Упаковки с защитными костюмами привезли на склад в Твери. Фото: ПТО

Средства на закупку были выделены из регионального бюджета

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В областную столицу на склад госпредприятия «Фармация» вчера доставили 50 тыс. защитных костюмов. Они предназначены для врачей и медсестёр региона, которые сейчас на «передовой» борются с коронавирусом, помогая заразившимся.

Сегодня по инфекционными госпиталям, открытым в больницах региона, уже начинают развозить эти защитные костюмы. Они были приобретены на средства областного бюджета.

Ранее на заседании бюджетной комиссии региона под председательством губернатора Игоря Рудени принято решение о закупке более 615 тыс. единиц средств защиты для медиков Верхневолжья.

Как сообщило областное правительство, на обеспечение двухмесячного запаса средств индивидуальной защиты для больниц, а также на приобретение приборов для обеззараживания воздуха и поверхностей, предусмотрено более 261,3 млн рублей.

В общем для медиков должны купить 160 тыс. единиц многоразовых и одноразовых защитных костюмов, 10 тыс. халатов, около 150 тыс. респираторов и более 290 тыс. высоких бахил.

ИСТОЧНИК KP.RU