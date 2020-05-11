Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в уличный фонарь в Тверской области
Пострадали два человека
Водитель врезался в мачту уличного освещения. Фото: УГИБДД по Тверской области
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В ночь на 11 мая в Кашине Тверской области в районе улицы К. Маркса у дома №13 произошло ДТП. Водитель автомашины "Лада Гранта" не справился с управлением и врезался в мачту уличного освещения. Не обошлось без пострадавших.
Проверка показала, что 45-летний водитель был пьян. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у 66-летнего пассажира помимо ЗЧМТ еще и ушиб правого колена. Угрозы их жизням нет.
После оказании медицинской помощи пострадавшие в ДТП были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU