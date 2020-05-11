2020-05-11T12:29:46+03:00
Происшествия

Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в уличный фонарь в Тверской области

Пострадали два человека
Ирина ТАРАСОВА
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Водитель врезался в мачту уличного освещения. Фото: УГИБДД по Тверской областиВодитель врезался в мачту уличного освещения. Фото: УГИБДД по Тверской области
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В ночь на 11 мая в Кашине Тверской области в районе улицы К. Маркса у дома №13 произошло ДТП. Водитель автомашины "Лада Гранта" не справился с управлением и врезался в мачту уличного освещения. Не обошлось без пострадавших.

Проверка показала, что 45-летний водитель был пьян. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у 66-летнего пассажира помимо ЗЧМТ еще и ушиб правого колена. Угрозы их жизням нет.

После оказании медицинской помощи пострадавшие в ДТП были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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