2020-05-11T12:12:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской ОКБ создан уже третий инфекционный блок для больных коронавирусом

Там развёрнуто 230 коек
Александр ЖМУЛИН
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Под палаты для третьего инфекционного стационара в ОКБ переделали поликлинику. Фото: Иван Егоров/www.facebook.com/ivan.egorovПод палаты для третьего инфекционного стационара в ОКБ переделали поликлинику. Фото: Иван Егоров/www.facebook.com/ivan.egorov
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В Твери в областной клинической больнице обустроено еще одно — уже третье отделение для лечения заразившихся COVID-19. Под инфекционный блок на 230 коек перепрофилировали четырехэтажную поликлинику ОКБ.

Напомним, что в областной больнице инфекционные отделения до этого были созданы в неврологическом (120 коек) и гематологическом (100 коек) отделениях.

Как рассказал журналистам главврач ОКБ Сергей Козлов, поликлинику больницы переоборудовали под инфекционный стационар за пять дней: установили койки, во все переделанные в палаты кабинеты подвели кислород, обустроили необходимые шлюзы.

Лечить и помогать заразившимся там будут 50 врачей и не меньше 70 медсестёр.

Поликлиника переехала в здание пансионата ОКБ.

- Минимальный норматив по койкам мы достигли еще 2 недели назад, но по решению губернатора не будем останавливаться - продолжим разворачивать дополнительные койки, чтобы обеспечить готовность системы к любому сценарию, так прокомментировал открытие нового инфекционного блока в ОКБ заместитель председателя правительства региона Иван Егоров.

В развёрнутые в ОКБ инфекционные отделения доставляют людей с коронавирусом в тяжёлом состоянии. Зараженных, у которых болезнь протекает в более лёгкой форме, кладут на лечение в тверские горбольницы №1 и №6, Калининскую и Конаковскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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