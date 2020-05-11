Новые случаи коронавируса подтверждены в Твери и ещё пяти муниципалитетах региона

11 Май 2020 2020-05-11T11:06:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный оперативный штаб обновил карту распространения коронавируса в Тверской области данными на 11 мая 2020 года.

Всего в регионе зафиксировано 898 заболевших, из них за последние сутки - 31. Выздоровели к этому моменту - 344 человека (10 человек выписаны из больниц за последние сутки).

Новых летальных случаев по состоянию на 11 мая 2020 года нет. Официальное число умерших от коронавируса по-прежнему 10.

Новые случаи коронавирусной инфекции за последние сутки подтверждены в Твери, Кимрах, Лихославльском, Кимрском, Максатихинском и Кувшиновском районах.

Случаи коронавируса по районам и крупным городам Тверской области:

Тверь 316 (+5)

Кимры 226 (+11)

Конаковский район 137

Лихославльский район 48 (+11)

Калининский район 25

Кимрский район 24 (+1)

Рамешковский район 16

Вышневолоцкий городской округ 15

Старицкий район 11

Торжок 10

Зубцовский район 9

Ржев 8

Бежецкий район 8

Удомельский городской округ 6

Бологовский район 5

Весьегонский муниципальный округ 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Максатихинский район 4 (+1)

Селижаровский район 3

Жарковский район 2

Кувшиновский район 2 (+2)

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Кашинский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

Торопецкий район 1

ИСТОЧНИК KP.RU