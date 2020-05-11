Новые случаи коронавируса подтверждены в Твери и ещё пяти муниципалитетах региона
Региональный оперативный штаб обновил карту распространения коронавируса в Тверской области данными на 11 мая 2020 года.
Всего в регионе зафиксировано 898 заболевших, из них за последние сутки - 31. Выздоровели к этому моменту - 344 человека (10 человек выписаны из больниц за последние сутки).
Новых летальных случаев по состоянию на 11 мая 2020 года нет. Официальное число умерших от коронавируса по-прежнему 10.
Новые случаи коронавирусной инфекции за последние сутки подтверждены в Твери, Кимрах, Лихославльском, Кимрском, Максатихинском и Кувшиновском районах.
Случаи коронавируса по районам и крупным городам Тверской области:
Тверь 316 (+5)
Кимры 226 (+11)
Конаковский район 137
Лихославльский район 48 (+11)
Калининский район 25
Кимрский район 24 (+1)
Рамешковский район 16
Вышневолоцкий городской округ 15
Старицкий район 11
Торжок 10
Зубцовский район 9
Ржев 8
Бежецкий район 8
Удомельский городской округ 6
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Максатихинский район 4 (+1)
Селижаровский район 3
Жарковский район 2
Кувшиновский район 2 (+2)
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Кашинский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Торопецкий район 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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