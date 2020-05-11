От коронавируса в Тверской области выздоровели ещё 10 человек

11 Май 2020 2020-05-11T11:08:10+03:00

Общее число заболевших коронавирусом в Тверской области на 11 мая 2020 года составило 898 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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За последние сутки в Тверской области подтверждён 31 новый случай коронавирусной инфекции. Таким образом официальное число заболевших с начала эпидемии выросло до 898 человек.

Число выздоровевших от COVID-19 в Тверской области по состоянию на 11 мая - 344 человека, из них за последние сутки из больниц выписаны 10 человек.

Умерли от коронавируса в Тверской области 10 человек, за последние сутки новых летальных исходов нет.

О статистике коронавируса в Тверской области ежедневно отчитывается региональный оперативный штаб. По его информации на 11 мая 2020 года на лечении от коронавирусной инфекции находятся 544 человека, за ними наблюдают врачи. Отмечается, что у значительной части больных COVID-19 протекает бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU