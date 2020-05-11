2020-05-11T09:26:57+03:00
Общество

Индексацию пенсии возобновят пенсионерам-опекунам Тверской области

Выплата проиндексированный пенсий будет произведена беззаявительно
Виктория ТУШКОВА
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Пенсионеры-опекуны или попечители начнут получать страховую пенсию с индексацией.Пенсионеры-опекуны или попечители начнут получать страховую пенсию с индексацией.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании" внесена поправка, согласно которой пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, будут индексировать страховую пенсию. Индексация начнётся с 1 июля 2020 года, об этом сообщает Тверской отделение Пенсионного фонда РФ.

Напомним, сейчас за пенсионеров-опекунов или попечителей делаются страховые взносы, но выплата пенсии им с учётом индексации возобновляется только когда завершится договор опеки или прекратится попечительская деятельность.

Согласно поправкам в законодательство, с 1 июля таким пенсионерам начнут индексировать пенсии. Это произойдёт беззаявительно: обращаться никуда не надо.

Тверское отделение ПФР должно до 15 июня актуализировать региональные списки пенсионеров-опекунов и до 24 июня сформировать всю необходимую документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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