На трассе под Тверью приземлился воздушный шар

10 Май 2020 2020-05-10T20:58:12+03:00

На обочине трассы под Тверью приземлмлся воздушный шар Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Михаил Завадько

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Необычное событие жители Твери наблюдали вечером, 9 мая. Недалеко от деревни Гришкино в Калининском районе, где ежегодно проходит фестиваль воздухоплавания, приземлился воздушный шар.

Летательный аппарат спикировал прямо на обочину оживленной трассы. Там его и запечатлели проезжающие мимо водители и поделились кадрами в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Под постом подписчики выдвинули предположения, что возхуплаватели заблудились и решили спросить дорогу или же захотели закупиться провизией.

ИСТОЧНИК KP.RU