2020-05-10T20:45:22+03:00
Общество

В Твери от пневмонии умер краевед, член Русского географического общества Гарий Горевой

Прощание с ним состоится 12 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Гарий Горевой скончался в ночь на 10 мая Фото: tverkray.ruГарий Горевой скончался в ночь на 10 мая Фото: tverkray.ru
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Известный тверской краевед, учёный, доцент кафедры туризма и природопользования Тверского госуниверситета, член-корреспондент Международной академии информатизации, действительный член Русского Географического общества, член Ассоциации Тверских землячеств, член Совета Тверского областного краеведческого общества Гарий Горевой скончался в ночь на 10 мая.

Как сообщает сайт Тверского областного краеведческого общества, причиной смерти стала острая пневмония.

- Гарий Семёнович навсегда останется в нашей памяти как профессионал своего дела, творческая личность, человек активной позиции и подлинной интеллигентности, - написано в некрологе. - Тверское областное краеведческое общество выражает соболезнования друзьям и близким Гария Семёновича Горевого.

Прощание с ним состоится во вторник, 12 мая. Информация о месте и времени будет опубликована позднее.

"КП"- Тверь" приносит соболезнвания родным и близким Гария Горевого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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