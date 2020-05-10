В Военной академии ВКО им. Жукова в Твери состоялся выпуск офицеров

10 Май 2020 2020-05-10T16:53:05+03:00

Завершили обучение в академии и получили дипломы около 400 офицеров Фото: vavkotver.ru

Изменить размер текста: A A

9 мая в Военной академии воздушно - космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова состоялся выпуск офицеров.

Завершили обучение в академии и получили дипломы около 400 офицеров, из них 237 - офицеры-лейтенанты.

- Победа обязывает вас быть достойными продолжателями славных воинских традиций, героизма и отваги поколения победителей, - напутствовал выпускников Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороной – Заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Завершили обучение в академии и получили дипломы около 400 офицеров Фото: vavkotver.ru

Начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров пожелал офицерам оставаться достойными продолжателями традиций выпускников Военной академии воздушно-космической обороны прошлых лет.

На память об обучении слушатели академии установили именную доску с фамилиями офицеров-выпускников 2020 года.

А в завершение мероприятия почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Торжественная церемония состоялась 9 мая Фото: vavkotver.ru

Торжественная церемония состоялась 9 мая Фото: vavkotver.ru

ИСТОЧНИК KP.RU