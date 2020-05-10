2020-05-10T16:11:41+03:00
Происшествия

В Твери спасатели тушили пожар в многоэтажке

Обошлось без пострадавших
Ольга ТРОФИМОВА
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Пожар в многоэтажке в Твери Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)Пожар в многоэтажке в Твери Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)
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ЧП произошло утром, 10 мая, в доме №5 по Садовому переулку в Твери.

О случившемся рассказали очевидцы в группе "Увидено в Твери" в соцсети.

По прибытии на место первых пожарных расчетов было установлено, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже. По автолестнице спасатели поднялись на балкон и проникли в квартиру. На ликвидацию пожара им потребовалось несколько минут.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Пожар в многоэтажке в Твери Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)

Пожар в многоэтажке в Твери Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)

ИСТОЧНИК KP.RU

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