В Твери спасатели тушили пожар в многоэтажке

10 Май 2020 2020-05-10T16:11:41+03:00

Пожар в многоэтажке в Твери Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)

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ЧП произошло утром, 10 мая, в доме №5 по Садовому переулку в Твери.

О случившемся рассказали очевидцы в группе "Увидено в Твери" в соцсети.

По прибытии на место первых пожарных расчетов было установлено, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже. По автолестнице спасатели поднялись на балкон и проникли в квартиру. На ликвидацию пожара им потребовалось несколько минут.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Пожар в многоэтажке в Твери Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)

ИСТОЧНИК KP.RU