В Твери спасатели тушили пожар в многоэтажке
Обошлось без пострадавших
Пожар в многоэтажке в Твери Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)
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ЧП произошло утром, 10 мая, в доме №5 по Садовому переулку в Твери.
О случившемся рассказали очевидцы в группе "Увидено в Твери" в соцсети.
По прибытии на место первых пожарных расчетов было установлено, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже. По автолестнице спасатели поднялись на балкон и проникли в квартиру. На ликвидацию пожара им потребовалось несколько минут.
Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Пожар в многоэтажке в Твери Фото: vk.com/"Увидено в Твери (Тверской области)
ИСТОЧНИК KP.RU