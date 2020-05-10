За пожароопасной обстановкой в Тверской области следят с помощью беспилотников

10 Май 2020 2020-05-10T14:56:05+03:00

За торфяными месторождениями следят с помощью беспилотников Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В Тверской области сотрудники регионального ГУ МЧС России продолжают мониторинг торфяных месторождений. В целях недопущения неблагоприятного развития пожароопасной обстановки в регионе за территорией следят с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Обследование территории ведется мобильными группами, которые также применяют технику высокой проходимости.

Особое внимание спасатели уделяют территориям бывших торфоразработок, которые чаще всего подвержены пожарам.

На сегодняшний день, по данным ГУ МЧС России по Тверской области, очагов тления торфа не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU