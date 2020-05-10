В Тверской области тесты на коронавирус сдали почти 36 000 человек

10 Май 2020 2020-05-10T12:59:07+03:00

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 35 961 человек Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным оперативного штаба на 10 мая, обследовано 35 961 человек. За минувшие сутки тесты сдали 355 граждан.

Тестирование проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

Исследования на коронавирус доступны для категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 45 новых случаев коронавируса. Количество заболевших увеличилось до 867.

334 пациента выписаны из больниц, из них 18 - за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU