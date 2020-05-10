В Тверской области пьяный водитель опрокинул в кювет иномарку, трое пострадали

10 Май 2020 2020-05-10T11:50:27+03:00

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Авария произошла рано утром, 10 мая, в Бологовском районе на автодороге Дубровка - Рютино.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке 26-летний водитель, управляя автомобилем "Киа" в состоянии алкогольного опьянения, совершил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП травмы получил сам водитель и двое пассажиров иномарки - 26-летний мужчина и 22-летняя девушка. Все пострадавшие - в состоянии алкогольного опьянения. Их увезли в ЦРБ г. Бологое до приезда экипажа ДПС. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU