Тверь лидирует по количеству зараженных коронавирусом в регионе
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 10 мая в регионе подтверждено 867 случаев заболевания коронавирусом. Со вчерашнего дня выздоровели 18 человек. Всего 334 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 523 зараженных изолированы, получают лечение. 10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.
В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 10 мая 2020 года:
Тверь 311
Кимры 215
Конаковский район 137
Лихославльский район 37
Калининский район 25
Кимрский район 23.
ИСТОЧНИК KP.RU