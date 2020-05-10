Тверь лидирует по количеству зараженных коронавирусом в регионе

10 Май 2020 2020-05-10T11:24:18+03:00

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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 10 мая в регионе подтверждено 867 случаев заболевания коронавирусом. Со вчерашнего дня выздоровели 18 человек. Всего 334 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 523 зараженных изолированы, получают лечение. 10 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В этих районах Тверской области заражённых больше всего на 10 мая 2020 года:

Тверь 311

Кимры 215

Конаковский район 137

Лихославльский район 37

Калининский район 25

Кимрский район 23.

ИСТОЧНИК KP.RU