Финальным аккордом Дня Победы в Твери стал праздничный салют
9 мая Тверская область вместе со всей страной отметила День Победы. Из-за коронавируса все мероприятия, запланированные по случаю 75-летия Великой Победы, прошли в режиме онлайн.
"КП"-Тверь" в течение всего дня вела трансляцию праздничных мероприятий. Несмотря, на непривычный для горожан формат, праздник получился богатым на события: звучали военные песни, необычные поздравления для ветеранов, прошли памятные акции.
Весь день жители Твери несли цветы к Обелиску Победы и Вечному огню.
Вечером на мемориальном комплексе "Смоленское захоронение" в Твери и у стелы "Город воинской славы" в Ржеве прошла патриотическая акция "Журавли памяти". Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово "Помним".
Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово "Помним" Фото: ПТО
В завершении праздника, ровно в 22:00, небо над Городами воинской славы - Тверью и Ржевом - озарили всполохи праздничного салюта. В этом году он был особенно красив. Стреляли с нескольких площадок, чтобы большинство горожан смогли увидеть его, оставаясь дома.
Салют над Тверью 9 мая Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU