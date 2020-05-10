2020-05-10T10:34:07+03:00
75 лет Великой Победы

Финальным аккордом Дня Победы в Твери стал праздничный салют

Он прогремел и во Ржеве
Ольга ТРОФИМОВА
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Салют над Тверью 9 мая Фото: ПТОСалют над Тверью 9 мая Фото: ПТО
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9 мая Тверская область вместе со всей страной отметила День Победы. Из-за коронавируса все мероприятия, запланированные по случаю 75-летия Великой Победы, прошли в режиме онлайн.

"КП"-Тверь" в течение всего дня вела трансляцию праздничных мероприятий. Несмотря, на непривычный для горожан формат, праздник получился богатым на события: звучали военные песни, необычные поздравления для ветеранов, прошли памятные акции.

Весь день жители Твери несли цветы к Обелиску Победы и Вечному огню.

Вечером на мемориальном комплексе "Смоленское захоронение" в Твери и у стелы "Город воинской славы" в Ржеве прошла патриотическая акция "Журавли памяти". Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово "Помним".

Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово "Помним" Фото: ПТО

Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово "Помним" Фото: ПТО

В завершении праздника, ровно в 22:00, небо над Городами воинской славы - Тверью и Ржевом - озарили всполохи праздничного салюта. В этом году он был особенно красив. Стреляли с нескольких площадок, чтобы большинство горожан смогли увидеть его, оставаясь дома.

Салют над Тверью 9 мая Фото: ПТО

Салют над Тверью 9 мая Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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