На улице Оснабрюкской в Твери сгорели три машины
На место выезжали спасатели МЧС
ЧП произошло в одном из дворов по улице Оснабрюкской Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Сергей Липатов
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В ночь на 10 мая во дворе дома №29 на улице Оснабрюкской в Твери сгорели три автомобиля. О случившемся рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
В комментариях под постом подписчики предполагают, что это мог быть поджог и рассказывают, что камера зафиксировала злоумышленника.
На место происшествия выезжали спасатели МЧС.
Подробности ЧП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU