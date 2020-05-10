На улице Оснабрюкской в Твери сгорели три машины

10 Май 2020 2020-05-10T10:02:43+03:00

ЧП произошло в одном из дворов по улице Оснабрюкской Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Сергей Липатов

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В ночь на 10 мая во дворе дома №29 на улице Оснабрюкской в Твери сгорели три автомобиля. О случившемся рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

В комментариях под постом подписчики предполагают, что это мог быть поджог и рассказывают, что камера зафиксировала злоумышленника.

На место происшествия выезжали спасатели МЧС.

Подробности ЧП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU