2020-05-09T20:42:39+03:00
75 лет Великой Победы

Жители Тверской области приняли участие в акции "Песня Победы"

Из окон и с балконов граждане исполнили песню "День Победы"
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверская область присоединилась к акции "Песня Победы" Фото: ПТОТверская область присоединилась к акции "Песня Победы" Фото: ПТО
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9 мая 2020 года проходит в Тверской области в необычном формате - мероприятия организованы в онлайн режиме.

В 19:00 вечера жители региона почтили память ветеранов Великой Отечественной войны, погибших в боях, минутой молчания, а в 19:01 на балконах и из окон своих квартир исполнили песню "День Победы".

Акция "Песня Победы" проходила во всей стране.

Специально для участников "Песни Победы" на странице тверского портала тверьдома.рф была размещена музыка и текст песни. Кроме того, региональное управление МЧС в одном из дворов Твери организовало видеотрансляцию с текстом.

Губернатор Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за участие в праздничных акциях и мероприятиях онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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