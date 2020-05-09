В День Победы тверской певец Евгений Окунев в прямом эфире спел песни о войне

9 Май 2020 2020-05-09T17:46:12+03:00

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В День Победы, 9 мая, тверской певец Евгений Окунев преподнес подарок ветеранам и жителям Твери и в прямом эфире на своей странице в соцсети устроил празничный концерт.

- С Днем Победы! Всех с праздником! Мы сегодня по домам радуемся празднику, без парада и прогулок, - приветствовал зрителей певец. - Сегодня будем петь военные песни и, надеюсь, что бы будете петь их вместе со мной.

На онлайн-концерт Евгения Окунева собралось более 35 000 зрителей. Певец исполнил знаменитые песни военных лет: "В землянке" ("Бьется в тесной печурке огонь"), "Когда мы были на войне", "Споемте, друзья", "Темная ночь"; а также свои авторские песни о войне.

Концерт длился чуть меньше часа, в завершение Евгений Окунев исполнил знаменитую песню "День Победы", еще раз поблагодарил ветеранов за Победу и пожелал всем мира, добра и любви.

ИСТОЧНИК KP.RU