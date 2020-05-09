В Тверской области проходит виртуальное шествие "Бессмертного полка"
В день 75-й годовщины Победы Тверская область присоединилась к акции «Бессмертный полк». В этом году из-за пандемии коронавируса и ограничения на проведение массовых мероприятий, она проходит в онлайн формате.
Трансляция виртуального шествия началась ровно в 15:00. Мероприятие объединило более сотни жителей Верхневолжья. Участие в акции принял и Губернатор Игорь Руденя.
Глава региона вместе с семьей традиционно участвует в акции «Бессмертный полк» с портретом своего деда Михаила Михайловича Рудени, участника прорыва блокады Ленинграда.
Присоединиться к «Бессмертному полку» прямо сейчас может каждый житель региона. Для этого необходимо разместить фотографии родственников-фронтовиков на окнах своих домов.
Также онлайн-акция «Бессмертный полк» проходит в социальных сетях под хэштегами #БессмертныйполкТверь, #БессмертныйполкРоссии, #moypolk.
ИСТОЧНИК KP.RU