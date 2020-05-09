В Тверской области проходит виртуальное шествие "Бессмертного полка"

9 Май 2020 2020-05-09T15:47:24+03:00

Игорь Руденя вместе с семьей участвует в акции «Бессмертный полк» с портретом своего деда Михаила Михайловича Рудени Фото: ПТО

Присоединиться к акции может любой желающий

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В день 75-й годовщины Победы Тверская область присоединилась к акции «Бессмертный полк». В этом году из-за пандемии коронавируса и ограничения на проведение массовых мероприятий, она проходит в онлайн формате.

Трансляция виртуального шествия началась ровно в 15:00. Мероприятие объединило более сотни жителей Верхневолжья. Участие в акции принял и Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона вместе с семьей традиционно участвует в акции «Бессмертный полк» с портретом своего деда Михаила Михайловича Рудени, участника прорыва блокады Ленинграда.

Присоединиться к «Бессмертному полку» прямо сейчас может каждый житель региона. Для этого необходимо разместить фотографии родственников-фронтовиков на окнах своих домов.

Также онлайн-акция «Бессмертный полк» проходит в социальных сетях под хэштегами #БессмертныйполкТверь, #БессмертныйполкРоссии, #moypolk.

ИСТОЧНИК KP.RU