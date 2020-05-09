2020-05-09T15:20:46+03:00
75 лет Великой Победы

В День Победы в Твери для ветерана спели "Катюшу" на высоте пятого этажа

Такой подарок преподнесли ветерану Великой Отечественной войны Антонине Филипповне Гордеевой
Ольга ТРОФИМОВА
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Антонина Филипповна Гордеева Фото: ПТОАнтонина Филипповна Гордеева Фото: ПТО
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В 9 утра 9 мая перед домом ветерана Великой Отечественной войны, участницы освобождения города Калинина Антонины Филипповны Гордеевой появилась автовышка. С помощью нее на уровень пятого этажа, где проживает ветеран, поднялся тверской певец Василий Аблаев и исполнил одну из её любимых песен "Катюша".

К необычному поздравлению присоединились соседи. А губернатор Игорь Руденя позвонил Антонине Филипповне по телефону и направил поздравительную телеграмму.

- И на войне, и в послевоенной жизни Вы всегда проявляли ответственность за судьбу своих товарищей и всей нашей страны. Спасибо за всё, что Вы сделали и делаете для тверской земли, для всей нашей Родины, - сказал Игорь Руденя.

Антонина Филипповна Гордеева принимала участие в военной операции "Багратион". Награждена орденами и медалями: орден "Отечественной войны", медали "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." и множеством других.

Для ветерана с автовышки исполнили песню "Катюша" Фото: ПТО

Для ветерана с автовышки исполнили песню "Катюша" Фото: ПТО

"Катюшу" исполнил тверской певец Василий Аблаев Фото: ПТО

"Катюшу" исполнил тверской певец Василий Аблаев Фото: ПТО

Песня для ветерана в День Победы в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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