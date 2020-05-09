2020-05-09T16:17:58+03:00
75 лет Великой Победы

Игорь Руденя пообщался с ветеранами по видеоконференции в Тверской области

Глава региона поздравил фронтовиков с Днем Победы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Спартак Андреевич Сычев Фото: ПТОСпартак Андреевич Сычев Фото: ПТО
Изменить размер текста:

9 мая губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи и по телефону поздравил с 75-летием Победы участников Великой Отечественной войны.

- От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы. Главное, что с нами есть вы, наше главное богатство – ветераны, – обратился губернатор к фронтовику, Почетному гражданину Твери и Тверской области Ивану Евгеньевичу Кладкевичу.

Иван Евгеньевич с января по февраль 1943 года участвовал в боях на Ржевско-Вяземском направлении. С Днем Победы в режиме видеоконференцсвязи Игорь Руденя поздравил Спартака Андреевича Сычева. В составе 129 отд. стрелковой бригады освобождал от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, за что награжден медалью "За боевые заслуги". Воевал на Курской дуге, где был тяжело ранен.

- Мы с вами вместе работаем на тверской земле. Рад, что в регионе живут такие заслуженные люди, которые немало сил вложили в развитие Тверской области, – сказал Игорь Руденя.

- Ржев для меня – особенное место. Там я впервые получил первую боевую награду. Вышла из строя пушка, мне удалось её отремонтировать и потом, когда наводчик погиб, встать у панорамы и вести огонь по врагу, - поделился воспоминаниями Спартак Андреевич.

Также Игорь Руденя сделал ряд звонков по телефону фронтовикам Тверской области.

Иван Евгеньевич Кладкевич Фото: ПТО

Иван Евгеньевич Кладкевич Фото: ПТО

Игорь Руденя пообщался с ветеранами по видеоконференции в Тверской области Фото: ПТО

Игорь Руденя пообщался с ветеранами по видеоконференции в Тверской области Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День Победы тверской певец Евгений Окунев в прямом эфире спел песни о войне
В Тверской области проходит виртуальное шествие "Бессмертного полка"
В День Победы в Твери для ветерана спели "Катюшу" на высоте пятого этажа
Игорь Руденя пообщался с ветеранами по видеоконференции в Тверской области
В Твери военный оркестр исполнил фронтовые песни под окнами ветерана
Игорь Руденя почтил память фронтовиков у Обелиска Победы в Твери
Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
Аллею героев организовали жильцы дома по улице Пичугина в Твери
В Тверской области из-за коронавируса перенесли сроки гидравлических испытаний на теплосетях
В Тверской области отремонтировали дорогу к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
После коронавируса в Тверской области выздоровели 53 человека
Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Великой Победы
В Ржеве Тверской области дан старт акции "Флаг Победы"
Губернатор Игорь Руденя в Ржеве Тверской области возложил цветы к Обелиску советским воинам
В Тверской области водитель на иномарке сбил несовершеннолетнего велосипедиста
9 мая на нескольких улицах Твери ограничили парковку автомобилей
Два человека пострадали в аварии из трех машин на Петербургском шоссе в Твери
Защитные маски шьют 37 предприятий Тверской области
В Тверской области улицы Кувшиново затопило водой
В Тверской области 34 333 человека обследовано на коронавирус
Виртуальный хор исполнил песню "Катюша" в Тверской области
Минздрав опубликовал график работы медучреждений Твери в праздничные дни