9 Май 2020 2020-05-09T16:17:58+03:00

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9 мая губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи и по телефону поздравил с 75-летием Победы участников Великой Отечественной войны.

- От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы. Главное, что с нами есть вы, наше главное богатство – ветераны, – обратился губернатор к фронтовику, Почетному гражданину Твери и Тверской области Ивану Евгеньевичу Кладкевичу.

Иван Евгеньевич с января по февраль 1943 года участвовал в боях на Ржевско-Вяземском направлении. С Днем Победы в режиме видеоконференцсвязи Игорь Руденя поздравил Спартака Андреевича Сычева. В составе 129 отд. стрелковой бригады освобождал от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, за что награжден медалью "За боевые заслуги". Воевал на Курской дуге, где был тяжело ранен.

- Мы с вами вместе работаем на тверской земле. Рад, что в регионе живут такие заслуженные люди, которые немало сил вложили в развитие Тверской области, – сказал Игорь Руденя.

- Ржев для меня – особенное место. Там я впервые получил первую боевую награду. Вышла из строя пушка, мне удалось её отремонтировать и потом, когда наводчик погиб, встать у панорамы и вести огонь по врагу, - поделился воспоминаниями Спартак Андреевич.

Также Игорь Руденя сделал ряд звонков по телефону фронтовикам Тверской области.

Иван Евгеньевич Кладкевич Фото: ПТО

Игорь Руденя пообщался с ветеранами по видеоконференции в Тверской области Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU