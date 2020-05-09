2020-05-09T14:31:05+03:00
75 лет Великой Победы

В Твери военный оркестр исполнил фронтовые песни под окнами ветерана

Концерт состоялся во дворе многоэтажки накануне Дня Победы
Ольга ТРОФИМОВА
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Фронтовые песни в исполнении оркестра прозвучали для ветерана войны Григория Сергеевича Соловьева Фото: vesti-tver.ru (скрин видео)Фронтовые песни в исполнении оркестра прозвучали для ветерана войны Григория Сергеевича Соловьева Фото: vesti-tver.ru (скрин видео)
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Накануне Дня Победы, 8 мая, во дворе многоэтажки на набережной Афанасия Никитина выступил оркестр Военной Академии Воздушно-космической обороны имени Жукова. Фронтовые песни в исполнении оркестра прозвучали для ветерана войны Григория Сергеевича Соловьева, который много лет преподавал в академии.

На встречу фронтовик надел форму и ордена, а вот медицинскую маску, которую в период пандемии коронавируса рекомендуют носить всем, надевать не стал - на здоровье в свои 94 года не жалуется.

- На войну попал в 16 лет. В 1942 году защищал окруженный со всех сторон город Ломоносов. Рядовым служил, в отделении связи, красноармейцем, - рассказал журналистам "Вести Тверь" Григорий Сергеевич.

Из-за эпидемиологической ситуации в этом году 9 мая ветеран отметит дома - все праздничные мероприятия проходят в онлайн формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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