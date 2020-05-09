2020-05-09T13:07:01+03:00
75 лет Великой Победы

Игорь Руденя почтил память фронтовиков у Обелиска Победы в Твери

И возложил цветы к Вечному огню
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Игорь Руденя почтил память фронтовиков у Обелиска Победы в Твери Фото: ПТОИгорь Руденя почтил память фронтовиков у Обелиска Победы в Твери Фото: ПТО
Изменить размер текста:

9 мая Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к Вечному огню на Обелиске Победы в память о героях Великой Отечественной войны.

- Сегодня особый день. Мы выражаем слова благодарности и признательности, слова любви от всех нас нашим дорогим ветеранам, - сказал Игорь Руденя.

В День 75-й годовщины Победы Игорь Руденя планирует поздравить фронтовиков-жителей Верхневолжья. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Губернатор пообщается с ветеранами в режиме видеоконференцсвязи и по телефону.

Ранее он записал видеообращения для ветеранов и жителей Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери военный оркестр исполнил фронтовые песни под окнами ветерана
Игорь Руденя почтил память фронтовиков у Обелиска Победы в Твери
Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
Аллею героев организовали жильцы дома по улице Пичугина в Твери
В Тверской области из-за коронавируса перенесли сроки гидравлических испытаний на теплосетях
В Тверской области отремонтировали дорогу к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
После коронавируса в Тверской области выздоровели 53 человека
Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Великой Победы
В Ржеве Тверской области дан старт акции "Флаг Победы"
Губернатор Игорь Руденя в Ржеве Тверской области возложил цветы к Обелиску советским воинам
В Тверской области водитель на иномарке сбил несовершеннолетнего велосипедиста
9 мая на нескольких улицах Твери ограничили парковку автомобилей
Два человека пострадали в аварии из трех машин на Петербургском шоссе в Твери
Защитные маски шьют 37 предприятий Тверской области
В Тверской области улицы Кувшиново затопило водой
В Тверской области 34 333 человека обследовано на коронавирус
Виртуальный хор исполнил песню "Катюша" в Тверской области
Минздрав опубликовал график работы медучреждений Твери в праздничные дни