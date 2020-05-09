Игорь Руденя почтил память фронтовиков у Обелиска Победы в Твери
9 мая Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к Вечному огню на Обелиске Победы в память о героях Великой Отечественной войны.
- Сегодня особый день. Мы выражаем слова благодарности и признательности, слова любви от всех нас нашим дорогим ветеранам, - сказал Игорь Руденя.
В День 75-й годовщины Победы Игорь Руденя планирует поздравить фронтовиков-жителей Верхневолжья. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Губернатор пообщается с ветеранами в режиме видеоконференцсвязи и по телефону.
Ранее он записал видеообращения для ветеранов и жителей Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU