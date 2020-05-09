9 Май 2020 2020-05-09T13:07:01+03:00

Игорь Руденя почтил память фронтовиков у Обелиска Победы в Твери Фото: ПТО

И возложил цветы к Вечному огню

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9 мая Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к Вечному огню на Обелиске Победы в память о героях Великой Отечественной войны.

- Сегодня особый день. Мы выражаем слова благодарности и признательности, слова любви от всех нас нашим дорогим ветеранам, - сказал Игорь Руденя.

В День 75-й годовщины Победы Игорь Руденя планирует поздравить фронтовиков-жителей Верхневолжья. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Губернатор пообщается с ветеранами в режиме видеоконференцсвязи и по телефону.

Ранее он записал видеообращения для ветеранов и жителей Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU