2020-05-09T13:22:03+03:00
75 лет Великой Победы

Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери

Город с Днём Победы поздравили с воздуха самолёты Ил-76М и вертолеты - участник парада Победы в Москве
Ольга ТРОФИМОВА
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Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери Фото: ПТОИгорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери Фото: ПТО
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В день 75-летия Великой Победы Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери.

- На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Мы гордимся выдающимся вкладом нашего региона в Великую Победу. С освобождения города Калинина началось победоносное шествие Красной Армии на запад, - отметил Игорь Руденя.

Принимала Тверь поздравления и с воздуха. Над центром города парадным строем, после участия в воздушном параде в Москве, пролетели самолёты Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиационного полка 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии ВКС РФ. А также вертолеты-участники парада из торжокского Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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