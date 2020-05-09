2020-05-09T12:06:18+03:00
75 лет Великой Победы

Аллею героев организовали жильцы дома по улице Пичугина в Твери

Во дворе жители разместили портреты родственников-фронтовиков
Ольга ТРОФИМОВА
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Аллея героев появилась на улице Пичугина в Твери Фото: администрация ТвериАллея героев появилась на улице Пичугина в Твери Фото: администрация Твери
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В Твери во дворе дома №54 по улице Пичугина появилась импровизированная аллея героев Великой Отечественной войны. Ее организовали местные жители. Во дворе инициативные граждане разместили 23 портрета родственников-фронтовиков, с которыми ранее принимали участие в акции "Бессмертный полк".

- У нас почти в каждой семье много воевавших родственников. Вот мы и решили вместе с соседями сделать аллею памяти прямо во дворе дома, чтобы в 75-ю годовщину со Дня Победы все желающие могли вспомнить своих фронтовиков, - рассказала член Совета Дома Галина Решетова.

Помимо портретов, во дворе установили флаги и изготовили символический Вечный огонь. Местные жители надеются, что их инициативу поддержат и другие горожане, и она станет доброй традицией.

Аллея героев появилась на улице Пичугина в Твери Фото: администрация Твери

Аллея героев появилась на улице Пичугина в Твери Фото: администрация Твери

Помимо портретов, во дворе установили флаги и изготовили символический Вечный огонь Фото: администрация Твери

Помимо портретов, во дворе установили флаги и изготовили символический Вечный огонь Фото: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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