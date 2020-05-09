2020-05-09T11:15:16+03:00
Общество

В Тверской области отремонтировали дорогу к Ржевскому мемориалу Советскому солдату

Об этом 9 мая сообщил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области отремонтировали дорогу к Ржевскому мемориалу Советскому солдату Фото: ПТОВ Тверской области отремонтировали дорогу к Ржевскому мемориалу Советскому солдату Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области завершен ремонт дороги до Ржевского мемориала Советскому солдату - об этом 9 мая сообщил Губернатор Игорь Руденя, когда принимал участие в торжествах в честь 75-летия Победы.

- В этом году мы рано начали дорожные работы, идем с опережением по всей области. В Ржеве задействовано несколько федеральных компаний. В городе завершены работы на участке у Ржевского мемориала Советскому солдату. Эпидемиологическая ситуация не препятствует проведению ремонтов, на объектах соблюдаются все меры предосторожности. В целом работают более 2000 человек, - сказал Игорь Руденя.

Участок дороги Москва-Рига – Хорошево у Ржевского мемориала Советскому солдату приведен в порядок в рамках развития инфраструктуры комплекса. На деньги из областного бюджета реконструирован участок у мемориала протяжённостью в 1 км с расширением на всём протяжении до четырех полос, оборудованием съездов и выездов с территории комплекса.

Территория вокруг всего комплекса благоустроена, обеспечено электроснабжение, установлены знаки туристической навигации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери военный оркестр исполнил фронтовые песни под окнами ветерана
Игорь Руденя почтил память фронтовиков у Обелиска Победы в Твери
Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
Аллею героев организовали жильцы дома по улице Пичугина в Твери
В Тверской области из-за коронавируса перенесли сроки гидравлических испытаний на теплосетях
В Тверской области отремонтировали дорогу к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
После коронавируса в Тверской области выздоровели 53 человека
Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Великой Победы
В Ржеве Тверской области дан старт акции "Флаг Победы"
Губернатор Игорь Руденя в Ржеве Тверской области возложил цветы к Обелиску советским воинам
В Тверской области водитель на иномарке сбил несовершеннолетнего велосипедиста
9 мая на нескольких улицах Твери ограничили парковку автомобилей
Два человека пострадали в аварии из трех машин на Петербургском шоссе в Твери
Защитные маски шьют 37 предприятий Тверской области
В Тверской области улицы Кувшиново затопило водой
В Тверской области 34 333 человека обследовано на коронавирус
Виртуальный хор исполнил песню "Катюша" в Тверской области
Минздрав опубликовал график работы медучреждений Твери в праздничные дни