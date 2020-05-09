В Тверской области отремонтировали дорогу к Ржевскому мемориалу Советскому солдату

9 Май 2020 2020-05-09T11:15:16+03:00

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В Тверской области завершен ремонт дороги до Ржевского мемориала Советскому солдату - об этом 9 мая сообщил Губернатор Игорь Руденя, когда принимал участие в торжествах в честь 75-летия Победы.

- В этом году мы рано начали дорожные работы, идем с опережением по всей области. В Ржеве задействовано несколько федеральных компаний. В городе завершены работы на участке у Ржевского мемориала Советскому солдату. Эпидемиологическая ситуация не препятствует проведению ремонтов, на объектах соблюдаются все меры предосторожности. В целом работают более 2000 человек, - сказал Игорь Руденя.

Участок дороги Москва-Рига – Хорошево у Ржевского мемориала Советскому солдату приведен в порядок в рамках развития инфраструктуры комплекса. На деньги из областного бюджета реконструирован участок у мемориала протяжённостью в 1 км с расширением на всём протяжении до четырех полос, оборудованием съездов и выездов с территории комплекса.

Территория вокруг всего комплекса благоустроена, обеспечено электроснабжение, установлены знаки туристической навигации.

ИСТОЧНИК KP.RU