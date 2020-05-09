2020-05-09T10:21:03+03:00
75 лет Великой Победы

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Великой Победы

Особые слова губернатор адресовал ветеранам, труженикам тыла, детям войны
Ольга ТРОФИМОВА
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Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области в Днем Победы Фото: ПТОИгорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области в Днем Победы Фото: ПТО
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9 мая губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с 75-летием Великой Победы.

- 9 мая – это особая дата для каждого гражданина нашей страны. Память о событиях военных лет объединяет нас благодарностью и гордостью, скорбью о тех, кто не вернулся с фронта, не дожил до сегодняшнего юбилея. Мы гордимся выдающимся вкладом нашего региона в Великую Победу. С освобождения города Калинина началось победоносное шествие Красной Армии на запад, а Ржевская битва стала важной частью коренного перелома в войне. Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России, – отметил Игорь Руденя в поздравлении.

Особые слова Губернатор адресовал ветеранам, труженикам тыла, детям войны.

- Любовь к Родине, сплочённость и единство помогли вам выстоять и победить. Сегодня эти главные ценности являются основой нашего общества и позволяют преодолеть любые испытания, – подчеркнул глава региона.

Игорь Руденя также напомнил, что в условиях текущей эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, праздничные мероприятия проходят в онлайн формате. Жители смогут принять в них участие, оставаясь дома.

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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