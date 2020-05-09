После коронавируса в Тверской области выздоровели 53 человека

9 Май 2020 2020-05-09T10:58:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области за минувшие сутки выявили 38 новых случаев коронавируса. Еще 53 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы. Всего выздоровевших на сегодняшний день - 316. Под наблюдением врачей остаются 496 пациентов (-17 за сутки). Статистику обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Всего в регионе по данным на 9 мая насчитывается 822 случая COVID-19.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 295 случаев, далее идут Кимры - 202 и Конаковский район - 136 .

10 пациентов умерли (+2 за минувшие сутки).

По стране зафиксировано 5 405 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU