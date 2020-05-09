2020-05-09T10:58:03+03:00
Коронавирус Covid-19

После коронавируса в Тверской области выздоровели 53 человека

Выявлено 38 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
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Пациенты с коронавирусом продолжают оставаться под наблюдением медиков Фото: ПТОПациенты с коронавирусом продолжают оставаться под наблюдением медиков Фото: ПТО
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В Тверской области за минувшие сутки выявили 38 новых случаев коронавируса. Еще 53 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы. Всего выздоровевших на сегодняшний день - 316. Под наблюдением врачей остаются 496 пациентов (-17 за сутки). Статистику обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Всего в регионе по данным на 9 мая насчитывается 822 случая COVID-19.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 295 случаев, далее идут Кимры - 202 и Конаковский район - 136 .

10 пациентов умерли (+2 за минувшие сутки).

По стране зафиксировано 5 405 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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