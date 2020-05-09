В Ржеве Тверской области дан старт акции "Флаг Победы"
9 мая из Ржева во все 42 муниципальных образования Тверской области направлены символические Флаги Победы. Старт акции дал Губернатор Игорь Руденя.
- Ржев - это символ духа нашего народа, здесь прошла одна из самых масштабных операций Великой Отечественной войны. Свою жизнь за Победу и свободу Родины отдали более миллиона советских солдат и офицеров, – сказал Игорь Руденя.
На машинах флаги развезут по муниципальным образованиям, в путь отправились машины джип-клуба "Лебедушка".
Флаги Победы разместят на вечное хранение в местных музеях.
Старт акции дал губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU