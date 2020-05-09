2020-05-09T10:09:59+03:00
75 лет Великой Победы

В Ржеве Тверской области дан старт акции "Флаг Победы"

Их отвезут во все муниципальные образования
Ольга ТРОФИМОВА
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В Ржеве стартовала акция "Флаг Победы" Фото: ПТОВ Ржеве стартовала акция "Флаг Победы" Фото: ПТО
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9 мая из Ржева во все 42 муниципальных образования Тверской области направлены символические Флаги Победы. Старт акции дал Губернатор Игорь Руденя.

- Ржев - это символ духа нашего народа, здесь прошла одна из самых масштабных операций Великой Отечественной войны. Свою жизнь за Победу и свободу Родины отдали более миллиона советских солдат и офицеров, – сказал Игорь Руденя.

На машинах флаги развезут по муниципальным образованиям, в путь отправились машины джип-клуба "Лебедушка".

Флаги Победы разместят на вечное хранение в местных музеях.

Старт акции дал губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО

Старт акции дал губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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