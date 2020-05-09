Губернатор Игорь Руденя в Ржеве Тверской области возложил цветы к Обелиску советским воинам

9 Май 2020 2020-05-09T09:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области началось празднование Дня Победы. Утром, 9 мая, губернатор Игорь Руденя в Ржеве возложил цветы к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

- 9 мая – это особая дата для каждого гражданина нашей страны. Память о событиях военных лет объединяет нас благодарностью и гордостью, скорбью о тех, кто не вернулся с фронта, не дожил до сегодняшнего юбилея. Мы гордимся выдающимся вкладом нашего региона в Великую Победу. Ржевская битва стала важной частью коренного перелома в войне, – отметил Игорь Руденя в поздравлении ветеранам и жителям Тверской области с Днем Победы.

Также, 9 мая в Ржеве Игорь Руденя даст старт акции "Флаг Победы". Символические флаги в честь Юбилея Победы направят 42 муниципальных образования.

Возложение цветов состоится к стелам в городах воинской славы Ржеве и Твери, к Обелиску Победы и Вечному огню, позже губернатор выступит с поздравлением к ветеранам и жителям Верхневолжья в режиме видеоконференции.

ИСТОЧНИК KP.RU