2020-05-09T09:31:54+03:00
75 лет Великой Победы

Губернатор Игорь Руденя в Ржеве Тверской области возложил цветы к Обелиску советским воинам

И поздравил ветеранов с Днем Победы
Ольга ТРОФИМОВА
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Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к мемориалу в Ржеве Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя возложил цветы к мемориалу в Ржеве Фото: ПТО
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В Тверской области началось празднование Дня Победы. Утром, 9 мая, губернатор Игорь Руденя в Ржеве возложил цветы к Обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

- 9 мая – это особая дата для каждого гражданина нашей страны. Память о событиях военных лет объединяет нас благодарностью и гордостью, скорбью о тех, кто не вернулся с фронта, не дожил до сегодняшнего юбилея. Мы гордимся выдающимся вкладом нашего региона в Великую Победу. Ржевская битва стала важной частью коренного перелома в войне, – отметил Игорь Руденя в поздравлении ветеранам и жителям Тверской области с Днем Победы.

Также, 9 мая в Ржеве Игорь Руденя даст старт акции "Флаг Победы". Символические флаги в честь Юбилея Победы направят 42 муниципальных образования.

Возложение цветов состоится к стелам в городах воинской славы Ржеве и Твери, к Обелиску Победы и Вечному огню, позже губернатор выступит с поздравлением к ветеранам и жителям Верхневолжья в режиме видеоконференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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