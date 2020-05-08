В Тверской области водитель на иномарке сбил несовершеннолетнего велосипедиста

8 Май 2020 2020-05-08T20:56:54+03:00

Велосипедист попал под колеса иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 8 мая на 12-м км автодороги Городня-Редкино-Стариково в Конаковском районе Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что 42-летний водитель, управляя автомобилем "Ауди", наехал на 16-летнего велосипедиста. Оба ехали попутно, и неожиданно велосипедист начал поворачивать налево перед автомобилем.

Водитель трезвый. Угрозы жизни велосипедиста нет.

ИСТОЧНИК KP.RU