В Тверской области водитель на иномарке сбил несовершеннолетнего велосипедиста
Угрозы жизни пострадавшего нет
Велосипедист попал под колеса иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 8 мая на 12-м км автодороги Городня-Редкино-Стариково в Конаковском районе Тверской области.
В региональном УГИБДД России сообщили, что 42-летний водитель, управляя автомобилем "Ауди", наехал на 16-летнего велосипедиста. Оба ехали попутно, и неожиданно велосипедист начал поворачивать налево перед автомобилем.
Водитель трезвый. Угрозы жизни велосипедиста нет.
ИСТОЧНИК KP.RU