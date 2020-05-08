2020-05-08T18:23:39+03:00
Общество

9 мая на нескольких улицах Твери запретили парковку

Водителей просят заранее планировать остановки и маршруты
Ольга ТРОФИМОВА
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На нескольких улицах Твери 9 мая запретили парковкуНа нескольких улицах Твери 9 мая запретили парковкуФото: Алина НИЗАМОВА
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В Твери, в связи с проведением 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на нескольких улицах ограничили парковку автотранспорта. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.

Так, с 7:00 утра 9 мая запрещено оставлять автомобили на улицах Софьи Перовской и Советской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Ефимова до Волжского проезда, и по Краснофлотской набережной, на участке от площади Победы до улицы Ефимова; а также по улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

Автовладельцев просят заранее планировать остановки и маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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