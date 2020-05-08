2020-05-08T18:18:14+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в аварии из трех машин на Петербургском шоссе в Твери

Водителя-виновника ослепило солнце
Ольга ТРОФИМОВА
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В массовом ДТП пострадали два человекаВ массовом ДТП пострадали два человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 8 мая в районе дома №39 по Петербургскому шоссе в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло столкновение трех автомобилей.

35-летний водитель автомобиля "Тойота", он же виновник аварии, пояснил, что его ослепило солнце и он столкнулся с автомобилем "Рено Логан", после чего "Рено" столкнулся с "Киа Рио".

В результате аварии пострадали водители "Рено" и "Киа". Признаков алкогольного опьянения у участников ДТП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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