Два человека пострадали в аварии из трех машин на Петербургском шоссе в Твери
Водителя-виновника ослепило солнце
В массовом ДТП пострадали два человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 8 мая в районе дома №39 по Петербургскому шоссе в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло столкновение трех автомобилей.
35-летний водитель автомобиля "Тойота", он же виновник аварии, пояснил, что его ослепило солнце и он столкнулся с автомобилем "Рено Логан", после чего "Рено" столкнулся с "Киа Рио".
В результате аварии пострадали водители "Рено" и "Киа". Признаков алкогольного опьянения у участников ДТП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU