Защитные маски шьют 37 предприятий Тверской области

8 Май 2020 2020-05-08T17:20:14+03:00

Ещё ряд организаций перепрофилируются в ближайшее время

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В Тверской области 37 предприятий легкой промышленности перепрофилировались на производство защитных масок. Ежедневно они отшивают порядка 135 тыс. масок. На производствах задействовано около 2000 человек, работа организована в три смены.

Маски шьют на Тверской швейной фабрике, Вышневолоцком комбинате «Парижская коммуна», Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате. Также к этой работе присоединились компании «Евротек», «Тверские узоры», «Аэлита», «Технология и продукты здоровья», «Фабрика здоровья», «Калязинская мануфактрура» и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

В ближайшее время список организаций дополнят и другие предприятия, которые будут перепрофилированы для производства защитных масок и спецодежды.

Маски поставляют на промышленные предприятия региона, в организации торговли и общепита, аптечные сети, а также раздают на улице и в общественном транспорте жителям Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU