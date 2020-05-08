2020-05-08T17:20:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Защитные маски шьют 37 предприятий Тверской области

Ещё ряд организаций перепрофилируются в ближайшее время
Ольга ТРОФИМОВА
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Ежедневно предприятия Тверской области отшивают порядка 135 тыс. защитных масок Фото: ПТОЕжедневно предприятия Тверской области отшивают порядка 135 тыс. защитных масок Фото: ПТО
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В Тверской области 37 предприятий легкой промышленности перепрофилировались на производство защитных масок. Ежедневно они отшивают порядка 135 тыс. масок. На производствах задействовано около 2000 человек, работа организована в три смены.

Маски шьют на Тверской швейной фабрике, Вышневолоцком комбинате «Парижская коммуна», Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате. Также к этой работе присоединились компании «Евротек», «Тверские узоры», «Аэлита», «Технология и продукты здоровья», «Фабрика здоровья», «Калязинская мануфактрура» и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

В ближайшее время список организаций дополнят и другие предприятия, которые будут перепрофилированы для производства защитных масок и спецодежды.

Маски поставляют на промышленные предприятия региона, в организации торговли и общепита, аптечные сети, а также раздают на улице и в общественном транспорте жителям Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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