2020-05-08T16:02:56+03:00
Происшествия

В Тверской области улицы Кувшиново затопило водой

Ко многим домам жители добираются с трудом
Ольга ТРОФИМОВА
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Затопленные улицы Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Юра БарановЗатопленные улицы Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Юра Баранов
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В Тверской области из-за проливных дождей затопило город Кувшиново. Жители делятся фотографиями залитых водой городских улиц, а также близлежащих населенных пунктов.

Фотографии города, ушедшего под воду, появились в группе "Подслушано в Кувшиново" в соцсети. Под постом подписчики отмечают, что некоторые дома оказались обесточены.

Отметим, что Кувшиново не единственный город, ставший на минувшей неделе жертвой стихии.

Затопленными оказались еще несколько дорог и мостов в Вышневолоцком городском округе, Старицком, Лихославльском и других районах. Работы по восстановлению поврежденных участков продолжаются.

Затопленные улицы Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Юра Баранов

Затопленные улицы Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Юра Баранов

ИСТОЧНИК KP.RU

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