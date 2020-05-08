В Тверской области улицы Кувшиново затопило водой
В Тверской области из-за проливных дождей затопило город Кувшиново. Жители делятся фотографиями залитых водой городских улиц, а также близлежащих населенных пунктов.
Фотографии города, ушедшего под воду, появились в группе "Подслушано в Кувшиново" в соцсети. Под постом подписчики отмечают, что некоторые дома оказались обесточены.
Отметим, что Кувшиново не единственный город, ставший на минувшей неделе жертвой стихии.
Затопленными оказались еще несколько дорог и мостов в Вышневолоцком городском округе, Старицком, Лихославльском и других районах. Работы по восстановлению поврежденных участков продолжаются.
Затопленные улицы Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Юра Баранов
ИСТОЧНИК KP.RU