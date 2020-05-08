2020-05-08T14:54:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области 34 333 человека обследовано на коронавирус

За сутки тесты сдали более 1500 граждан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области 34 333 человека обследовано на коронавирусВ Тверской области 34 333 человека обследовано на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба за минувшие сутки тесты взяли у 1521 человека. Всего в регионе обследовано 34 333 гражданина.

Тестирование проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

Исследования на коронавирус доступны для категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 15 новых случаев коронавируса. Всего заболевших - 784.

263 пациента выписаны из больниц, из них 37 - за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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