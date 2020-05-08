Виртуальный хор исполнил песню "Катюша" в Тверской области
В Тверской области в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась виртуальная акция #ПоемВместе.Катюша, которая объединила 48 исполнителей.
Популярную советскую песню, написанную в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером, исполнили представители творческих коллективов и солистов из 30 муниципальных образований Верхневолжья.
Большой виртуальный хор собрал Тверской областной Дом народного творчества.
Виртуальный хор исполнил песню "Катюша" в Тверской области.Автор видео: Тверской областной дом народного творчества
ИСТОЧНИК KP.RU