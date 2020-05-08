2020-05-08T14:38:19+03:00
75 лет Великой Победы

Виртуальный хор исполнил песню "Катюша" в Тверской области

Акция в честь Дня Победы объединила 48 исполнителей
Ольга ТРОФИМОВА
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"Катюша" в исполнении виртуального хора Фото: Тверской областной дом народного творчества (скрин видео)"Катюша" в исполнении виртуального хора Фото: Тверской областной дом народного творчества (скрин видео)
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В Тверской области в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась виртуальная акция #ПоемВместе.Катюша, которая объединила 48 исполнителей.

Популярную советскую песню, написанную в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером, исполнили представители творческих коллективов и солистов из 30 муниципальных образований Верхневолжья.

Большой виртуальный хор собрал Тверской областной Дом народного творчества.

Виртуальный хор исполнил песню "Катюша" в Тверской области.Автор видео: Тверской областной дом народного творчества

ИСТОЧНИК KP.RU

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