Минздрав опубликовал график работы медучреждений Твери в праздничные дни

8 Май 2020 2020-05-08T13:29:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения Тверской области утвердило график работы медицинских организаций в период с 9 по 11 мая.

10 и 11 мая с 8:00 до 15:00 в тверских городских больницах №№ 1, 6 и 7, больнице скорой медицинской помощи, в городской поликлинике №8, а также в детских больницах №№ 1, 2 и 3 помощь пациентам будут оказывать выездные дежурные бригады. Вызов принимается службой скорой медицинской помощи и передается в больницу.

10 и 11 мая с 8:00-15:00 организовано дежурство на дому врачей общей практики, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров Калининской ЦРКБ.

11 мая поликлиники тверских городских больниц №№ 1 и 7, больницы скорой медицинской помощи, городской поликлиники №8, а также детских больниц №№ 1, 2 и 3 и женские консультации будут работать по графику субботы.

Стационары 9, 10 и 11 мая – по графику выходного и праздничного дней; обход больных и выписка будут осуществляться 11 мая.

На особый режим работы переходят травматологические пункты:

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1 имени В.В. Успенского" будет вести прием пациентов:

- ежедневно с 8:00 до 19:00 - Центральный и Пролетарский район;

- в субботу с 8:00 до 19:00 – весь город

- 15:00 - 19:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья - добавляется население Московского района (четная сторона проспекта Победы);

- 19:00 - 8:00 понедельник, среда, пятница – весь город.

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 6":

- 8:00 - 15:00 ежедневно, кроме субботы – Московский район;

- 8:00 - 19:00 воскресенье – Московский и Заволжский районы;

- 19:00 - 8:00 четверг, воскресенье – весь город.

ГБУЗ "Городская клиническая больница № 7":

- 8:00 - 19:00 ежедневно, кроме воскресенья – Заволжский район;

- 15:00 - 19:00 ежедневно, кроме субботы - добавляется население Московского района (нечетная сторона проспекта Победы);

- 19:00 - 8:00 вторник, суббота – весь город.

Поликлиники, оказывающие специализированную медицинскую помощь населению - 11 мая 2020 года – по графику субботы.

Экстренная и неотложная стоматологическая помощь взрослому населению будет оказываться:

- ежедневно по будням с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 14:00 в стоматологическом кабинете ГБУЗ "Городская клиническая больница №6", на ул. Орджоникидзе, 34;

- ежедневно по будням с 20:00 до 8:00, в субботу – с 15:00 до 8:00, в воскресенье и праздничные дни - круглосуточно в кабинете оказания экстренной челюстно-лицевой хирургии в здании отделения челюстно-лицевой хирургии горбольницы №1, на ул. С. Перовской, д. 47 (вход со стороны Беляковского переулка).

Будет работать детская стоматология на проспекте Чайковского, 24/2 Б, по будням с 8:00 до 19:00, в субботу - с 9:00 до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU