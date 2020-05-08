В преддверии Дня Победы в Тверской области высадили "Сад Памяти"

8 Май 2020 2020-05-08T12:58:53+03:00

На территории Верхневолжья за месяц добровольцы высадили около 3,5 млн деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Тверская область присоединилась к международной акции "Сад памяти", в рамках которой на территории Верхневолжья за месяц добровольцы высадили около 3,5 млн деревьев.

Еще 4000 саженцев сосны 7 мая высадили в Калининском районе на территории Медновского участкового лесничества в честь уроженца села Савватьево Калининского района, Героя Советского Союза Алексея Арсеньевича Томского, погибшего в бою.

Посадка проводилась с соблюдением всех необходимых мер безопасности против распространения коронавируса.

Всего в рамка акции "Сад памяти" будет высажено 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов. В посадках участвуют муниципалитеты Тверской области, другие регионы и зарубежные страны.

Участники сажают деревья на собственных участках – в селах, городах и пригородах, приусадебных территориях и добавляют точки на карту акции на официальном сайте садпамяти2020.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU